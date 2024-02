Agricoltura: i senatori Pogliese e Sallemi (FDI) incontrano il direttore dell’AGEA

PUBBLICITÀ

Il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura, e il senatore Salvo Sallemi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, hanno incontrato il direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il dottor Fabio Vitale. Si è trattato di un confronto interlocutorio relativo alle esigenze del settore agricolo in Sicilia con particolare riferimento alle procedure e alle tempistiche dei pagamenti della Domanda Unica 2023 e della Domanda Sviluppo Rurale. Altro tema affrontato dai senatori è quello della presenza di AGEA sul territorio siciliano che per vocazione ha una rete di migliaia di aziende agricole in tutte le province dell’isola.

“Abbiamo avuto modo – dicono i senatori Pogliese e Sallemi – di confrontarci con il direttore sul fondamentale ruolo dell’AGEA per l’agricoltura siciliana e sull’esigenza di poter procedere all’erogazione dei fondi UE con celerità. L’AGEA ha fatto passi in avanti sul fronte gestionale e informativo garantendo un sistema di pagamenti maggiormente fluido rispetto al passato e ciò rappresenta un beneficio indiscutibile per l’agricoltura siciliana”.

“Per quanto concerne la situazione della provincia di Enna, segnalata dalle imprese del settore, alla fine del 2023 sono state liquidate il 65,23% delle somme richieste derivanti dalla Domanda Unica e abbiamo appreso dal direttore l’impegno di liquidare i restanti saldi prima della scadenza naturale del 30 giugno 2024. Le somme invece derivanti dalla Domanda Sviluppo Rurale sono in totale oltre 19 milioni e ne sono stati liquidati oltre 8 milioni e mezzo di euro e anche in questo caso c’è l’impegno di AGEA di accelerare le procedure in sinergia con la Regione. Auspichiamo che si lavori sempre con celerità per dare riscontro a tutte le aziende siciliane che stanno affrontando un momento complesso”, proseguono.

“Da ultimo abbiamo raccolto la richiesta del mondo agricolo – concludono i senatori – che è quella di avere uno sportello fisico di AGEA in ogni provincia siciliana, in modo tale da poter ottenere un confronto adeguato e diretto sulle opportunità di finanziamenti e bandi. Il direttore Vitale ha dato un riscontro positivo a questa richiesta, su cui si era già avviata un’interlocuzione con l’assessorato regionale all’Agricoltura. Siamo e saremo sempre vigili e al fianco degli agricoltori, così come ha dimostrato di esserlo il Governo Meloni”.