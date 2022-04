Agricoltura biologica: Biagio Barbagallo neo presidente Aiab Sicilia

Strade nuove da percorrere per AIAB Sicilia, la sezione regionale dell’Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Lo scorso 7 aprile si è svolta l’assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali e il cambio dello statuto associativo ai sensi del nuovo codice del terzo settore. AIAB Sicilia si trasforma, infatti, da associazione di promozione sociale (APS) ad ente di terzo settore (ETS).

L’assemblea dei soci ha eletto i nove componenti del direttivo e dell’esecutivo ed è stato eletto all’unanimità come presidente Biagio Barbagallo, già presente nello scorso comitato esecutivo regionale.

Si tratta di una decisione che aggrega una squadra neoeletta di agronomi, consumatori e titolari di aziende agricole, che hanno già tracciato le linee programmatiche di intervento, sostenendo sfide locali, come la crescita e il potenziamento dei circoli locali e dei 4 bio-distretti siciliani, di carattere più ampio legate alle sfide della transizione ecologica in ambito agricolo, delle nuove normative bio ed agroecologiche, del PSP, dei progetti e delle iniziative che promuovono i principi e la cultura dell’agricoltura biologica.

Il presidente neoeletto è un agronomo che opera nel territorio ennese, esperto di agricoltura biologica e di grani antichi siciliani, produttore, direttore tecnico di Agrima (Troina) e direttore tecnico della Macina delle Madonie (Gangi), da anni impegnato nella diffusione di un’agricoltura sostenibile per la produzione di alimenti esenti da sostanze chimiche di sintesi nel rispetto dell’ambiente e del consumatore.

“La Sicilia – riferisce Barbagallo – per sua posizione al centro del Mediterraneo e per sua straordinaria biodiversità con la presenza delle cinque zone di produzione, dalla costa alla pianura, alla vallata, alla collina, alla montagna, rappresenta un’isola vocata a produzioni agroalimentari di eccellenza. Il territorio siciliano, per quasi il 30% già a coltivazione biologica, può e deve rappresentare un modello di produzione agroalimentare sostenibile e ad alto valore nutraceutico, ed Aiab Sicilia può certamente contribuire al raggiungimento di tale obiettivo”.

Lascia la presidenza di Aiab Sicilia Alfio Furnari, che l’ha diretta per tanti anni, portavoce storico dello sviluppo dell’agricoltura biologica in Sicilia.

Ad affiancare il neo presidente Barbagallo, nel ruolo di vice presidente e tesoriere il giovane dottore in agraria Riccardo Maltese, già componente del precedente direttivo, con esperienze nei biodistretti siciliani, un tirocinio al CREA PB e una specializzazione in agricoltura biologica. Presenti nel direttivo anche figure storiche dell’agricoltura biologica come l’agronomo Francesco Ancona e diversi docenti universitari.