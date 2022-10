Agricoltura: a Salemi una conferenza sull’utilizzo dei probiotici

Una conferenza dedicata all’agricoltura evolutiva. Si svolgerà al castello normanno di Salemi domani, domenica 9 ottobre, dalle 18.30. La organizza l’associazione ETS dell’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab) Sicilia, in collaborazione con l’azienda Nami, che sperimenta l’efficacia dei microorganismi nella rigenerazione della terra e nel potenziamento dei suoi prodotti. Si parlerà di “come la natura ci insegna a coltivare” e dei “probiotici come possibilità di rigenerazione dei terreni”.

La presentazione sarà a cura del presidente dell’Aiab Sicilia, l’ennese Biagio Barbagallo, dottore agronomo, alla presenza del sindaco di Salemi Domenico Venuti. L’evento è gratuito e aperto a tutti con prenotazione.

“L’incontro con l’azienda Nami nasce dal desiderio di condividere strumenti di informazione ma anche operativi – spiega Barbagallo -. L’azienda sperimenta l’efficacia dei microorganismi come un valido supporto nella rigenerazione del suolo e nel potenziamento dei suoi prodotti, a beneficio degli animali selvatici e domestici, per incrementare la salubrità degli ambienti e per il benessere delle persone che li vivono. La funzione dei microorganismi utili consiste nel trasformare un ambiente prevalentemente a vocazione ossidativa e degenerativa in un ambiente in cui prevale il processo rigenerativo. Non possiamo essere più sani del terreno su cui crescono i nostri alimenti”.

In particolare, l’Aiab Sicilia segnala come “il probiotico è un metodo ri-generativo”.

“Quindi – conclude Barbagallo – andiamo oltre il limite di ‘non nuocere-pulire-curare’ per collaborare attivamente ogni giorno favorendo la vita ottenendo in questo modo terreni più sani, oltre a tantissimo gusto”.