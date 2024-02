PUBBLICITÀ

Prosegue la mobilitazione del comparto agricolo nel territorio ennese. Stamattina, un corteo di agricoltori, che sono in presidio da diversi giorni a Dittaino, è giunto nei pressi del Sicilia Outlet Village, causando disagi per l’accesso all’area commerciale.

Gli agricoltori e gli allevatori siciliani si uniscono, quindi, alle proteste in corso in Italia e in Europa, volendo far sentire la propria voce in riferimento alla situazione del comparto, ormai divenuta insostenibile.