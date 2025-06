Agricoltori in allarme a Sparacollo: la Dc di Enna chiede interventi urgenti per l’acqua

PUBBLICITÀ

L’estate è ormai alle porte e gli agrumicoltori e agricoltori dell’Area irrigua di Sparacollo tornano a chiedere misure per scongiurare ingenti perdite per mancanza d’acqua. A farsene portavoce è la segreteria provinciale della DC di Enna, vicina agli agrumicoltori nella battaglia intrapresa con l”Enel, il Dipartimento acque e il Consorzio di bonifica per il rilascio dell’acqua nel canale, al fine di potere irrigare gli agrumeti in totale sofferenza.

“Ci si rende conto degli interessi dell’Enel – si legge in una nota – ma questi non possono realizzarsi a scapito di una intera collettività. È palese, anche ai non addetti al lavoro, come il mondo dei Consorzi di Bonifica sia bisognoso di quella forte attenzione per potere operare senza creare continui disagi e quindi poter dare le giuste risposte che oggi gli agricoltori, ed in particolar modo gli agrumicoltori, si attendono. Bisogna trovare quella giusta sinergia tra i dipendenti che operano nel territorio e gli agricoltori facendo riappropriare i consorzi del ruolo per cui sono stati istituiti: difesa del suolo, risanamento delle acque e suo giusto utilizzo”.

“Mi chiedo – afferma il segretario provinciale, Nello Rampulla – perché una macchina così importante tanti anni fa costruita con l’obiettivo della tutela del territorio e degli assetti ambientali, accompagnando in questa mission gli agricoltori, abbia perso tutte le attenzioni che merita. Ci si chiede perché un Ente cosi importante per una delle economie che nel passato è stato il fiore all’occhiello, in particolare in quell’area, debba non poter dare risposte ai giovani di oggi, come le avevano date ai nostri nonni consentendogli di creare ricchezza ed occupazione, giovani che chiedono di poter restare nella loro terra continuando le tradizioni di famiglia. Chiede, questa segreteria, che la Regione intervenga per mettere l’Ente nelle condizioni di poter dare i giusti servizi agli agricoltori. A tal uopo ha sollecitato l’intera deputazione regionale per portare al Presidente della Regione il grido disperato degli agricoltori; Presidente che sappiamo essere dalla parte degli agricoltori e dei lavoratori dei Consorzi e che certamente saprà trovare i giusti equilibri per consentire ai Consorzi di poter dare risposte agli agricoltori e a questi di poter trovare il necessario sostentamento nella loro amata terra di Sicilia senza dover emigrare”.

Giacomo Lisacchi