Agira: ultimati i lavori sulla Sp 21 bis circonvallazione urbana

Ripristinati gli standard di sicurezza sulla Sp 21 bis, la circonvallazione urbana del comune di Agira, tratto ammalorato in più punti. La ditta aggiudicataria la Peloritana Appalti SRL di Barcellona Pozzo di Gotto ha ultimato le opere così come da contratto per un importo di circa 207 mila euro. Si è provveduto al rifacimento del corpo stradale e alla realizzazione del sistema di drenaggio e di smaltimento delle acque. Altro intervento realizzato necessario per rendere percorribile il tratto in sicurezza ha riguardato la sistemazione di 11 giunti ammalorati lungo il viadotto Gianguzzo.

Il progetto, risale a qualche anno fa, è stato seguito dal direttore dei lavori Salvatore Ragonese e dal responsabile unico del procedimento, l’architetto Rosalba Felice.

Il tema della viabilità rimane al centro delle priorità del Libero Consorzio Comunale di Enna il cui piano triennale prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su quasi tutte le arterie provinciali che da tempo, causa la carenza di trasferimenti, sono state a lungo trascurate.

Un altro cantiere si aprirà da qui a breve e riguarderà la Sp 51 la San Calogero, strada di accesso al capoluogo e ai siti di particolare interesse storico, i cui lavori stati messi in gara.