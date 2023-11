Agira tra i “Borghi più belli d’Italia”

PUBBLICITÀ

Dopo Calascibetta, Sperlinga e Troina, la provincia di Enna annovera un nuovo Comune che entra ufficialmente nella prestigiosa lista dei “Borghi più Belli d’Italia”: Agira. La notizia è stata annunciata direttamente dalla sindaca Maria Greco attraverso i suoi canali social.

Il borgo è noto per la sua storia, che risale all’epoca greca e romana, per le chiese secolari e i palazzi storici, nonché per i vicoli e le sue tradizioni culinarie.

L’inserimento tra i Borghi più Belli d’Italia è sicuramente il giusto riconoscimento del lavoro svolto negli anni da parte della cittadinanza e delle amministrazioni nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale, avviando in questo modo nuove opportunità per lo sviluppo turistico.