Agira, tentata rapina: decisivo l’intervento della Polizia

PUBBLICITÀ

Nella serata dello scorso 1° febbraio, la Polizia di Stato è intervenuta presso il comune di Agira per interrompere un tentativo di rapina aggravata ai danni del titolare di un bar-tabacchi.

PUBBLICITÀ

Due giovani con il volto travisato hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e, sotto la minaccia di un fucile a canne mozze, hanno intimato all’esercente di consegnare l’incasso, generando momenti di forte tensione e paura tra il personale e la clientela presente.

La tempestiva segnalazione pervenuta da parte di un cittadino presente sul posto ha consentito l’immediato intervento del personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Leonforte, coordinata dal Dirigente. Con rapidità e determinazione, gli operatori avviavano le indagini sul luogo dei fatti, raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica. Nell’immediatezza, venivano identificati rapidamente i

responsabili e si avviava una serrata attività di ricerca sul territorio. Non passava molto tempo prima che i due giovani venissero rintracciati dagli operatori, che li bloccavano e traevano in arresto, ponendo fine alla loro fuga.

Durante le operazioni veniva sequestrata l’arma utilizzata per la rapina, insieme al relativo munizionamento e l’auto utilizzata per la rapina risultata in seguito rubata.

La pronta segnalazione da parte del cittadino, espressione di un concreto senso civico, si è rilevata determinante per l’efficace intervento della Polizia di Stato, scongiurando l’aggravamento della situazione. Ancora una volta, l’azione tempestiva e coordinata degli uomini e delle donne della Polizia di Stato dimostra l’impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini, garantendo prontezza, professionalità e attenzione nella protezione della comunità.

Si evidenza, infine, che il procedimento penale è in fase di indagini e che gli indagati non possono definirsi colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.