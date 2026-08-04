Agira, Sicilia Outlet Village: individuati gli autori di vari furti o tentati furti di autovetture

Un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Enna, con la collaborazione, nella fase iniziale dei militari del Comando Stazione di Agira, ha portato all’individuazione degli autori di alcuni furti e tentati furti di autovetture, verificatisi nei mesi scorsi nei parcheggi del “Sicilia Outlet Village” di Dittaino.
L’indagine, sviluppata attraverso complessi accertamenti tecnici, ha consentito ai militari di ricostruire nel dettaglio il “modus operandi” del gruppo, che attraverso un abile meccanico, riuscivano a manomettere i sistemi di accensione dei veicoli ed asportali, apponendovi poi targhe clonate, apparentemente “pulite”, per gli spostamenti dell’autovettura appena trafugata in province limitrofe.
Nello specifico gli indagati raggiungevano l’area antistante i parcheggi a bordo di autovetture già provento di altri furti, montanti targhe clonate, e dopo essersi impossessati dell’auto individuata, attraverso l’applicazione di altre targhe sempre false, reperite sul web, riuscivano a superare gli eventuali controlli delle Forze dell’Ordine.
L’attività ha permesso, inoltre, di individuare i ricettatori di autovetture, sottratte ai legittimi proprietari, in altre province siciliane nello stesso arco temporale.
Si evidenzia che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati non possono definirsi colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.