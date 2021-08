Agira: scomparsa di Mario Giardina, il cordoglio del Pd

“La notizia della scomparsa di Mario Giardina è una di quelle notizie che non avremmo mai voluto sentire e che mai ci saremmo aspettati di ricevere in questa torrida giornata di ferragosto”. Così comunica il segretario provinciale del Partito Democratico ennese Vittorio Di Gangi dopo la notizia della scomparsa del presidente del consiglio comunale di Agira Mario Giardina.

“Mi piace ricordare Mario così come probabilmente lo ricorderanno tutti gli Agirini: il Mario di tutti, il Mario disponibile con tutti e a cui tutti volevano bene. Umile servitore delle Istituzioni, che ha sempre rispettato e onorato senza far pesare mai il suo ruolo, così come ha fatto, da ultimo, dalla più alta carica di Presidente del Consiglio Comunale di Agira”.

“Oggi perdiamo – conclude Di Gangi – un caro amico prima che un Compagno di partito; perdiamo un uomo che ha svolto il suo ruolo politico sempre al servizio della gente e del territorio agirino, che tanto amava. Il Partito Democratico Provinciale si associa al dolore della famiglia per la grave e improvvisa perdita”.