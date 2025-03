Agira: sarà Casa Diodorea Opera Pia il nuovo Ospedale di Comunità

PUBBLICITÀ

Per verificare di persona lo stato dei luoghi e per velocizzare l’iter procedurale che porterà alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità (ODC) di Agira, il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Mario Zappia, congiuntamente al Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà ed al Sindaco di Agira Avv. Maria Greco nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo presso la Casa Diodorea, immobile incompiuto di proprietà dell’Opera Pia, all’epoca nato come casa di riposo ma che da troppi anni rimane abbandonato ed esposto agli atti vandalici.

“Si tratta di una bellissima struttura – ha dichiarato il Direttore Generale Dr. Mario Zappia – sarebbe stato un vero peccato non utilizzarla, per noi sarà motivo di vanto recuperarla e restituirla alla collettività come Ospedale di Comunità, un presidio sanitario che certamente sarà utile al territorio e che aiuterà tante famiglie”.

Gli ospedali di comunità offrono un servizio indispensabile che promuove una maggiore integrazione e collaborazione tra il servizio sanitario la comunità locale e la rete dei servizi sociali. Si tratta di strutture intermedie tra il ricovero ospedaliero e le cure domiciliari, destinate a pazienti che a causa di episodi di gravità minore o patologie croniche hanno necessità di ricevere assistenza infermieristica continuativa. Gli ODC operano in sinergia con gli altri servizi sanitari, quali: la rete delle cure intermedie, i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale, le cure domiciliari e i servizi di emergenza urgenza territoriali.

L’intervento, che vedrà partire i lavori in data 01/04/2025, si inscrive nel piano di potenziamento e ammodernamento strutturale che si è prefissato fin dal suo insediamento la Direzione Strategica dell’ASP di Enna, il quale con atti concreti, realizzati a ritmo costante, ogni giorno compie un nuovo passo verso quel miglioramento del Servizio Sanitario tanto auspicato da tutti i cittadini.

Al sopralluogo hanno partecipato anche il Direttore del Distretto Sanitario di Agira, Dr. Giuseppe Bonanno, e il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Cordovana, che evidenzia come l’Azienda stia seguendo con grande attenzione il complesso iter procedurale che porterà, a breve, all’avvio dei lavori entro la data prevista dell’uno aprile, aggiungendo che con lo stesso impegno, gli uffici competenti dell’Azienda seguiranno e supervisioneranno lo svolgimento degli stessi affinché la data di consegna prevista sia rispettata entro il 31 dicembre sempre del 2025.

È importante sottolineare l’imprescindibile collaborazione del Comune di Agira, grazie al quale il progetto di ristrutturazione sarà possibile. La sinergia tra i vertici istituzionali dell’ASP e del Comune, e la collaborazione tra i rispettivi uffici competenti, sono stati l’arma vincente per la realizzazione dell’ambizioso programma in itinere.

Il Sindaco di Agira Avv. Maria Greco ritenendosi molto soddisfatta del percorso fin qui fatto dichiara: “Auspico che i lavori vengano eseguiti con la massima celerità per la realizzazione nei tempi previsti della struttura residenziale sanitaria”.