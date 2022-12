“Agira Salute in Comune”: tante le visite specialistiche effettuate

Ancora grande successo, nel weekend appena trascorso, per l’iniziativa di prevenzione “Agira salute in Comune”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Greco, in collaborazione con la Lilt, l’Avis Agira e l’Asp Enna, ha dato la possibilità ai cittadini di effettuare gratuitamente delle visite specialistiche di prevenzione gratuite all’interno del palazzo di città, con gli uffici che si sono trasformati per due giorni in una sorta di poliambulatorio.

“La nostra iniziativa a tutela della salute dei nostri concittadini è stata ancora una volta apprezzata. In tanti hanno infatti approfittato dell’occasione per effettuare delle visite specialistiche. Un plauso all’assessore Nicoletta Manuele e un grazie a tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa: l’Asp di Enna, in particolar modo al DG Francesco Iudica e al direttore di distretto, Pino Bonanno, la Lilt diretta da Mirko Pavone, e l’Avis presieduta da Claudia Fiorenza” ha dichiarato il Sindaco.

Nella due giorni è stato possibile effettuare mammografie e visite di ginecologia, senologia, cardiologia, urologia e dermatologia.

“Sappiamo quanto sia importante la prevenzione per evitare complicanze importanti, soprattutto nelle patologie che si presentano silenti, senza sintomi iniziali, ed è per questo che abbiamo voluto ripetere l’iniziativa che riscontrò già tanta partecipazione nel 2019 – ha affermato l’assessore ai servizi socio sanitari Nicoletta Manuele, che ha coordinato i lavori e che annuncia una lieta novità -. Partiranno presto, sempre nella stessa ottica e grazie al patrocinio del Comune, delle visite oculistiche direttamente nelle scuole”.

A chiusura della due giorni si è tenuta una conferenza in aula consiliare, che ha visto gli attori principali dell’iniziativa partecipare da relatori. Per l’occasione, l’amministrazione comunale e il consiglio comunale presieduto da Maria Elena Lupo, hanno voluto consegnare alla famiglia una targa in memoria dell’ex presidente del consiglio comunale Mario Giardina, scomparso improvvisamente nel 2021 a causa di un infarto. Mario si è speso tanto per la città, non solo per le sue competenze politiche ma anche nel suo ruolo di dipendente Asp facendo gli straordinari in tempo di pandemia.

“Più che un politico, è stato un amico e un uomo al servizio della città”, lo ha ricordato così, il sindaco Maria Greco.