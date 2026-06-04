Agira: Raffaele Lombardo incontra il neo sindaco Marchese

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Visita ad Agira dell’ex Presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, che ha incontrato il neo sindaco Franco Marchese, il vicesindaco Maria Greco, i componenti della Giunta comunale e il futuro presidente del Consiglio comunale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del territorio e sulle priorità amministrative che caratterizzeranno il nuovo corso politico della città.

Nel corso della riunione sono stati approfonditi alcuni dei principali punti del programma elettorale dell’amministrazione Marchese, con particolare attenzione ai progetti di valorizzazione del patrimonio storico e delle infrastrutture cittadine. Tra i temi affrontati, la riqualificazione del Castello di Agira, considerato uno dei simboli identitari della comunità, e il rilancio della piscina comunale, struttura strategica per le attività sportive, sociali e ricreative.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle opportunità di sviluppo turistico. In particolare, è stata esaminata l’esperienza dell’albergo diffuso nella parte alta del centro storico, un modello di accoglienza che punta a valorizzare il patrimonio edilizio esistente e che può rappresentare un importante motore di crescita economica per il territorio. Un progetto reso ancora più suggestivo dalla straordinaria vista panoramica sul Lago Pozzillo e sull’Etna, uno degli scenari naturalistici più affascinanti dell’entroterra siciliano.

Il sindaco Franco Marchese ha ringraziato l’ex Presidente della Regione per la visita e per il confronto costruttivo, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nel portare avanti i progetti condivisi con i cittadini e nel costruire una visione di sviluppo sostenibile capace di valorizzare le eccellenze del territorio agirino.