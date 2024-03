PUBBLICITÀ

Proclamato lutto cittadino ad Agira nella giornata di oggi, sabato 9 marzo, in segno di cordoglio per la scomparsa del giovane Salvatore Casullo, deceduto prematuramente giovedì.

PUBBLICITÀ

Il lutto cittadino, proclamato dal sindaco Maria Greco, si terrà per l’intero arco di tempo dei funerali in programma stamattina presso la Chiesa Reale Abbazia in segno di cordoglio della comunità agirina per la prematura scomparsa del giovane.