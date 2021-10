Agira: nella notte rotola giù un masso nei pressi del centro abitato

A fare scattare l’allarme questa notte intorno alle 1 e 26 è stata la sala di protezione civile regionale allertata dai Carabinieri della compagnia di Enna. Un masso di notevole dimensione è scivolato giù dalla scarpata invadendo la corsia della Sp 21 al chilometro 2, nei pressi del centro abitato di Agira. Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici reperibili della viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, assieme ai vigili del fuoco, che hanno interdetto il transito veicolare. Non si sono registrati danni alle persone al momento del crollo fortunatamente non transitavano veicoli.

La causa quasi certamente è da imputare alle ultime precipitazioni a carattere temporalesco che si sono abbattute in questi giorni nel territorio provinciale, che hanno reso vulnerabile la stabilità della scarpata. Al momento è in corso un sopralluogo a cura del responsabile tecnico dell’area, il geometra Angelo Cremona, in contatto con l’ingegnere capo dell’Ente, Giuseppe Grasso, per verificare e accertare lo stato di sicurezza e la stabilità del terreno e consentire di conseguenza la rimozione del masso e la riapertura al transito veicolare dell’arteria.