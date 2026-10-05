Agira, nasce “DIM – Diritti in Salute Mentale”

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È stata costituita DIM – Diritti in Salute Mentale, organizzazione di volontariato con sede legale ad Agira, in via Vittorio Emanuele n. 389, e presieduta dalla dottoressa Anna Troina.

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L’associazione nasce con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone che vivono condizioni di sofferenza psichica o disabilità psicosociale.

Le attività di DIM si concentreranno su cinque ambiti principali: tutela dei diritti, prevenzione, Progetto di Vita, Dopo di Noi e sostegno a famiglie e caregiver.

Sul fronte della prevenzione, l’associazione prevede iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla salute mentale, contrasto allo stigma e orientamento verso i servizi. Un altro ambito di intervento sarà quello del Progetto di Vita, con attività di accompagnamento finalizzate alla definizione di percorsi personalizzati.

DIM intende inoltre dedicare attenzione al tema del Dopo di Noi, lavorando insieme alle persone interessate e alle loro famiglie sui percorsi di autonomia e partecipazione alla vita della comunità.

Per famiglie e caregiver sono previsti spazi di ascolto, orientamento e sostegno.

L’associazione avrà una dimensione provinciale e opererà nei quattro distretti sociosanitari della provincia di Enna, con l’obiettivo di collaborare con istituzioni, servizi, enti del Terzo settore e altre realtà impegnate nell’ambito della disabilità e della salute mentale.