Agira, nasce BlogAbile: nuovo progetto editoriale su disabilità, salute mentale e diritti

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Nasce BlogAbile, nuovo progetto editoriale promosso da DIM – Diritti in Salute Mentale ODV, organizzazione di volontariato con sede legale ad Agira, dedicato ai temi della disabilità, della salute mentale e dei diritti. La nascita del progetto è stata approvata con la prima deliberazione del Consiglio Direttivo dell’associazione.

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BlogAbile si propone come uno spazio aperto alle persone con disabilità, alle famiglie, ai caregiver, ai professionisti, alle associazioni, agli enti del Terzo settore e ai territori, con l’obiettivo di raccogliere esperienze, testimonianze e contributi.

La presentazione avviene oggi, 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Il progetto punta ad affrontare temi legati all’inclusione, all’autonomia, alla partecipazione e all’accesso ai servizi, cercando di andare oltre una narrazione incentrata esclusivamente su diagnosi e prestazioni.

Particolare attenzione sarà riservata alle esperienze delle persone con disabilità, dei familiari e dei caregiver, oltre che ai territori più piccoli e periferici, dove può essere più difficile trasformare un diritto riconosciuto in una possibilità concreta di accesso a servizi e opportunità.

Il progetto adotterà il messaggio “La voce scomoda della disabilità”, con l’intento di approfondire, verificare e raccontare criticità, ritardi, buone pratiche ed esperienze legate all’applicazione concreta dei diritti.

Accanto agli articoli, troveranno progressivamente spazio testimonianze, interviste, approfondimenti, guide pratiche, contributi professionali e racconti dai territori. La struttura del progetto sarà sviluppata nelle prossime settimane anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, professionisti, persone con disabilità, familiari e caregiver.

Il primo percorso editoriale sarà dedicato alla salute mentale, con approfondimenti su diagnosi, accesso ai servizi, esigibilità dei diritti, Progetto di Vita, autonomia e rapporto tra “Durante Noi” e “Dopo di Noi”.

BlogAbile sarà inoltre aperto a storie, segnalazioni, proposte e contributi provenienti dalle persone e dalle realtà del territorio.

Il blog è consultabile all’indirizzo https://www.blogabile.it/index.html