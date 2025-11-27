Agira: lo sportello Diana incontra gli studenti del liceo contro la violenza di genere

PUBBLICITÀ

Nella settimana della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli avvocati Valentina Saltalamacchia e Gianpiero Cortese, volontari dello sportello Diana dell’associazione Co.Tu.Le.Vi. Contro tutte le violenze, il segretario generale provinciale del SIM (Sindacato Italiano Militari – Carabinieri) di Enna, Santo Calzetta, insieme a Gaia Marmo, Samuele Perri, Sofia Maria Di Maggio e Matteo Turco del servizio civile, hanno incontrato gli studenti del liceo delle Scienze umane di Agira.

Centottanta allievi hanno ascoltato dal vivo la testimonianza di una giovane di Enna, vittima di violenza da parte del fidanzato; hanno sentito la voce, durante il drammatico interrogatorio, di Francesco Lo Presti, condannato a 30 anni di carcere per il femminicidio di Vanessa Scialfa, la giovane poco più che ventenne uccisa nel 2012 ad Enna; hanno compreso l’importanza dello sportello Diana dell’associazione Contro tutte le violenze e il fondamentale apporto che offrono i giovani del servizio civile.

L’incontro è stato organizzato da Valeria Pignato, Antonella Masitti e Rosetta Quartillo, docenti del liceo, e fortemente voluto dal dirigente scolastico Serafino Lo Cascio, che hanno lavorato fianco a fianco con la psicologa dello sportello, Giusy Miccichè, per offrire agli allievi dell’Istituto un’importante occasione di crescita, consapevolezza e responsabilità.

L’Associazione Co.Tu.Le.Vi è da anni impegnata nel territorio nel contrasto a tutte le violenze, tramite lo sportello antiviolenza, ed è sempre disponibile ad iniziative educative contro la violenza di genere.

Gli interventi dei ragazzi del servizio civile e dei volontari hanno guidato gli studenti a riflettere su stereotipi, dinamiche relazionali tossiche e strumenti concreti per riconoscere e contrastare situazioni di rischio.

Il momento più toccante è stato senza dubbio la testimonianza della giovane donna di Enna che ha trovato il coraggio di raccontare la propria storia: la violenza subita, la paura e infine la decisione di denunciare. Un racconto di vita che ha colpito profondamente gli studenti, che hanno ascoltato con grande partecipazione emotiva.

«Una giornata che non solo ha informato, ma ha anche lasciato un messaggio, ricordando a tutti che la lotta alla violenza di genere passa attraverso l’ascolto, il rispetto e il coraggio di non voltarsi mai dall’altra parte», dice la responsabile dello sportello Diana Eleanna Parasiliti Molica.