Agira, Liberi per Agire sul terzo mandato dei sindaci: “Nulla cambia rispetto ai nostri obiettivi”

Dal 13 gennaio all’Assemblea Regionale Siciliana è in corso il dibattito sull’introduzione del terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15 mila abitanti, una misura che riguarda direttamente anche il Comune di Agira.

Sul tema interviene il movimento Liberi per Agire, che, “tralasciando per ora una approfondita riflessione su una misura che, secondo molti osservatori, rischia di indebolire la rappresentanza democratica e la legalità”, ribadisce con chiarezza che “nulla cambia rispetto agli obiettivi che hanno portato alla nascita del nostro movimento”.

Liberi per Agire afferma di muoversi “con ancora maggiore determinazione verso le elezioni comunali di fine maggio–inizio giugno”, continuando la propria azione di proposta politica tra i cittadini, “con l’ambizione di portarla dentro le istituzioni comunali tramite attivisti appassionati, capaci di poter ricoprire incarichi di rappresentanza consiliare e di governo al vertice”.

In questa direzione, come già noto, il movimento fa sapere di stare lavorando “a un progetto unitario con le forze politiche e della società civile che da tempo condividono la necessità di offrire alla città un’alternativa credibile all’Amministrazione Greco”, puntando su “quel capitale umano che non si è posto nessun problema tattico prima della approvazione o meno del terzo mandato”.

Un progetto che, nelle intenzioni di Liberi per Agire, “sia una somma di vere idee organiche di sviluppo, omogeneo, serio e trasparente”, e nel quale “non ci sia spazio per i soliti furbastri della politica che aspettano offerte last minute”.