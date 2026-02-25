Agira: l’attrice Claudia Koll presenta il libro “Qualcosa di me”

PUBBLICITÀ

Chi è davvero Claudia Koll? L’attrice torna a raccontarsi senza filtri, mettendo in discussione etichette e semplificazioni. Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:30, sarà ospite della Parrocchia del SS. Salvatore di Agira per la presentazione il suo ultimo libro, “Qualcosa di me – dialogo con un’amica” (Tau editrice), in un incontro aperto al pubblico.

PUBBLICITÀ

Nel volume, nato come una conversazione intima con l’amica Giulia, Claudia Koll intreccia memoria, fede, vita quotidiana e sguardi verso il futuro. Attrice di lunga carriera, oggi anche profondamente impegnata nel sociale e in progetti di sostegno alle persone che vivono nella povertà e nella fragilità, l’autrice offre un racconto che alterna riflessione e leggerezza, commozione e ironia.

«Entrate nel mio mondo – sembra dire ai lettori – vi dirò qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai avuto occasione di comunicare».

Tra le pagine emergono le esperienze spirituali che hanno segnato il suo cammino, il significato dell’essere attrice oggi, gli incontri che hanno lasciato un segno e il rapporto con chi incontra nelle sue attività di volontariato. Il risultato è un ritratto sfaccettato, scritto con la naturalezza di una chiacchierata tra amiche, capace di restituire un’immagine più complessa e autentica della protagonista.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per superare i luoghi comuni e conoscere da vicino una persona e un’artista che continua a suscitare interesse, curiosità e interrogativi. Al termine della serata, l’autrice sarà disponibile per firmare le copie del libro e incontrare i lettori.

L’ingresso è libero. L’evento è organizzato dall’associazione “Amici del Presepe”.