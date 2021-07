Agira: l’accademia della cucina premia la “Bottega delle Cassatelle”

Un prodotto alimentare di grande qualità che identifica la tipicità locale. È la motivazione del premio internazionale “Dino Villani” assegnato dall’istituto “Accademia italiana della cucina” alla “Bottega delle Cassatelle” di Agira dei fratelli Gaetano e Francesco Pagano per la cassatella, dolce tipico agirino che “La Bottega delle Cassatelle” sta promuovendo a livello nazionale. Una prelibatezza che il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha inserito nella lista dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” della Sicilia.

Come noto si tratta del dolce a forma di mezzaluna, preparato con pasta frolla e ripieno con diversi impasti, dalla mandorla al pistacchio, dal cacao a vari frutti.

Il premio è stato assegnato dall’Accademia che tutela le tradizioni della cucina italiana, promuovendola all’interno del panorama nazionale oltre che all’estero attraverso iniziative che puntano a diffonderla in giro per il mondo. Il riconoscimento è stato attribuito nel corso di un incontro tenutosi ad Enna.

“Siamo orgogliosi per questo importante riconoscimento che dobbiamo, in parte, a nostra nonna Marianna Puglia, capace di tramandarci i segreti della ricetta di questo dolce. La cassatella rappresenta un dolce tipico della nostra realtà che ci siamo impegnati a rivisitare per soddisfare ogni palato, coniugando tradizione, innovazione e sperimentazione continua a vantaggio dei nostri clienti – sono le parole di Gaetano e Francesco Pagano -. Da un mese abbiamo lanciato la gelatella, un gelato inserito in una forma di cassatella. Si discosta dalla tradizione, ma vi rimane profondamente ancorata. E soltanto dopo un mese, già offriamo la gelatella in quattordici differenti gusti. Vediamo dove arriveremo”.