Agira: incontro tra Psi e Liberalsocialisti, avviato dialogo in vista delle amministrative 2026

Ad Agira si è svolto domenica scorsa un incontro tra le delegazioni provinciali del Partito Socialista Italiano (PSI) e dei Liberalsocialisti per l’Italia, quest’ultima composta da Santo Trovato, segretario provinciale e da Carmelo Contino, responsabile regionale del dipartimento organizzazione, con l’obiettivo di avviare un confronto politico in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 nei Comuni della provincia di Enna.

Fortemente voluto dai segretari provinciali Alessio Genovese (PSI) e Santo Trovato (Liberalsocialisti per l’Italia), l’incontro ha segnato l’inizio di un percorso di dialogo tra due forze politiche accomunate da valori fondanti e condivisi: giustizia sociale, legalità, sviluppo sostenibile, partecipazione democratica e ascolto attivo delle comunità.

“Siamo sulla stessa lunghezza d’onda – ha dichiarato Trovato – e determinati a riportare la politica tra le persone, restituendo voce e dignità a chi oggi ne è distante per sfiducia e disillusione. Unire le anime socialiste non è solo possibile, ma necessario, per diventare un riferimento forte, a partire da Enna e Agira, fino a tutta Italia”.

Il confronto continuerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di coinvolgere amministratori, militanti e cittadini in un progetto alternativo, credibile e partecipato, capace di dare nuova forza e visibilità alla cultura socialista.