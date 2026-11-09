Agira, incontro di Casa Riformista: si discute di identità e progetto politico
Domenica 22 novembre 2026, alle ore 9.30, presso la Sala Agorà di via Vittorio Emanuele 336, ad Agira, si terrà un incontro dal titolo «L’identità, il progetto», nell’ambito dell’iniziativa politica Casa Riformista, che vede la presenza di Italia Viva e dei Liberalsocialisti per l’Italia.
L’appuntamento si aprirà con i saluti di Rosalinda Campanile, segretaria provinciale di Italia Viva, e Santo Trovato, segretario provinciale dei Liberalsocialisti per l’Italia.
Al dibattito interverranno Fabrizio Micari, componente dell’Esecutivo regionale di Italia Viva, Antonino Distefano, segretario dei Liberalsocialisti per l’Italia, Ilaria Licari, segretaria nazionale MF dei Liberalsocialisti per l’Italia, e il senatore Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Italia Viva.
L’incontro sarà dedicato al confronto sull’identità e sul progetto politico di Casa Riformista.
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.