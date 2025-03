Agira: incidente A19, perde la vita una giovane donna, due i feriti

PUBBLICITÀ

Intorno alle ore 11.30 i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti lungo la A19 in direzione Catania dopo lo svincolo di Agira per un incidente stradale. Per cause ancora da accettare si sono scontrate due vetture. Nello scontro una giovane donna ha perso la vita. Sono rimaste coinvolte altre due persone, una delle quali è stato trasportata in eliccorso a Catania, mentre l’altro ferito è stato trasportato presso l’Ospedale di Enna.

Al momento la A 19 è chiusa al transito. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti 118, Polstrada ed Anas.