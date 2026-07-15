Agira, incendio sulla SP 61: la Polizia evacua il personale della base We Build

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La Polizia di Stato, ed in particolare personale dell’Ufficio Volanti della locale Questura, è intervenuta su disposizione della Sala Operativa sulla S.P. 61, territorio del comune di Agira, per un vasto incendio in atto che minacciava le strutture e l’incolumità del personale presente della società “WE BUILD”, impegnata nei lavori per la nuova linea ferroviaria della tratta Catania-Palermo.

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Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Enna, nonché i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale dello Stato, in considerazione del concreto pericolo per la pubblica incolumità e dell’elevato rischio di propagazione delle fiamme.

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Valutata la gravità della situazione, gli operatori della Polizia di Stato hanno attivamente gestito le operazioni di emergenza, provvedendo all’evacuazione in sicurezza tutte le persone presenti all’interno della base logistica. Il tempestivo intervento ha consentito di mettere in salvo il personale presente, evitando conseguenze più gravi.

Dopo diverse ore di intenso lavoro, il fronte dell’incendio è stato contenuto e successivamente posto sotto controllo. Al termine delle operazioni non si sono registrati feriti tra i lavoratori, il personale impegnato nei soccorsi e i residenti della zona interessata.

L’intervento ha confermato, ancora una volta, il ruolo fondamentale svolto dalla Polizia di Stato nella tutela della sicurezza pubblica e nella gestione delle situazioni di emergenza. La tempestività dell’azione, il coordinamento con gli altri enti di soccorso e la professionalità dimostrata dagli operatori hanno consentito di salvaguardare l’incolumità delle persone presenti e di fronteggiare con efficacia una situazione di particolare criticità, testimoniando il costante impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della collettività.