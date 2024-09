PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Leonforte alle ore 9.40 circa sono intervenuti ad Agira, in Via Largo Fiera, per l’incendio di un fuoristrada. Sulle cause del sinistro sono in corso gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri e i volontari di Protezione Civile.