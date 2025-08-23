Agira: in Piazza Europa il concerto “Destinazione De André”

PUBBLICITÀ

Si terrà domani, domenica 24 agosto, ad Agira in Piazza Europa, alle ore 21, lo spettacolo del gruppo Destinazione De André: un viaggio tra poesia e musica in cui la band reinterpreterà in chiave personale i brani più celebri del grande Fabrizio De André.

Il progetto nasce dall’incontro tra due anime: da un lato la poesia intramontabile di De André, dall’altro l’energia del rock e della sperimentazione musicale.

La band è composta da Enzo Di Stefano (voce e chitarra), Sara Padalino (basso), Rino Marzullo (chitarra elettrica), Raffaele Bizzini (chitarra acustica), Bruno Potenza (batteria), Dario Alessandra (fisarmonica e friscaletto) e Gabriella Rovetto (voce e cori).

“Abbiamo scelto di ripercorrere il suo repertorio non in modo filologico, ma con la libertà che lui stesso riconosceva alla musica: trasformare, reinterpretare, restituire nuova vita. Così, in alcuni brani portiamo con noi l’intensità acustica e intima dell’originale, mentre in altri ci lasciamo trascinare dalle atmosfere più potenti e travolgenti degli arrangiamenti che hanno reso storiche le collaborazioni con la PFM”, spiegano i musicisti.

In scaletta alcuni dei brani più amati dal pubblico: Bocca di Rosa, La guerra di Piero, Fiume Sand Creek, Via del Campo, Don Raffaè, La canzone di Marinella, La città vecchia e Dolcenera.

L’ingresso è libero.