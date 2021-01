Agira. Il Sindaco: “Ringrazio l’assessore Falcone per l’attenzione verso la città”

L’Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ieri in visita ad Agira. Dopo l’avvenuto finanziamento della Circonvallazione, si pensa adesso ad un restyling del quartiere del Santissimo Salvatore e dell’area del Castello.

“Ringrazio l’assessore Falcone per l’attenzione che continua a manifestare verso la città di Agira – ha dichiarato il sindaco Maria Greco – per il finanziamento di oltre un milione di euro necessario per il rifacimento della Circonvallazione (il libero consorzio si starebbe attivando per rendere esecutivo il progetto), ma anche per i progetti, già avviati, relativi a Piazza Roma e alla riqualificazione urbana del Castello. Abbiamo discusso inoltre di altre importanti opere di utilità per la collettività che speriamo possano andare presto in porto”.

Per quel che riguarda le tempistiche, i primi lavori ad andare in gara potrebbero essere quelli di Piazza Roma (già in questi ultimi mesi interessati da diversi interventi, tra cui il restauro dell’obelisco), che chiuderebbero l’operazione di rifacimento di tutte le principali piazze della città messa su in questi anni dall’amministrazione Greco, con la regia dell’assessore ai lavori pubblici Cavallaro.

Nei prossimi giorni, partiranno intanto i lavori di messa in sicurezza del ponte Pavesi, che collega la SS121 alla Sp21 che conduce all’autostrada, un progetto che originariamente era un tutt’uno con quello relativo alla Circonvallazione ma che è in seguito stato stralciato.

Con Falcone presente ad Agira anche Luisa Lantieri, deputato regionale.

“A entrambi – conclude il sindaco, Maria Greco – è stata sottoposta la vicenda dei lavoratori Asu utilizzati dal Comune, sollecitando una rapida soluzione legislativa già nella prossima finanziaria”.