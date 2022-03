Agira: firmata ordinanza per far partire i lavori nella SP21

Il sindaco di Agira Maria Greco ha firmato ieri un’ordinanza per far partire lavori di somma urgenza nella strada provinciale 21 che da Agira conduce alla A19 Catania Palermo, importante arteria di collegamento interdetta alla circolazione per la caduta di un masso.

“Non possiamo più attendere, è necessario porre fine al grave danno subito dalle attività produttive dalle aziende agricole e dai residenti – afferma il primo cittadino – penso sia giunto il tempo di agire con gli strumenti a nostra disposizione e per gli interventi di competenza comunale. Restiamo chiaramente in attesa degli altri indifferibili interventi che sono stati richiesti in questi mesi e che andranno effettuati dagli altri enti preposti”.

Con l’ordinanza firmata ieri dal sindaco saranno consolidate nel più breve tempo possibile le pendici della zona sud che riguardano il tratto di strada della Sp21 interessato dalla caduta del masso e verranno predisposte delle reti paramassi per un’adeguata azione di contenimento della parete rocciosa. Lavori, questi, che sono contenuti nella documentazione tecnica predisposta dal Dirigente dell’UTC, Gaetano Mineo, in data 10 marzo.

“Essendo una strada provinciale, abbiamo richiesto un intervento urgente da parte del Libero Consorzio di Enna per sistemare la voragine apertasi sotto la carreggiata per evitare il perdurare del grave pericolo dell’incolumità pubblica e consentire al più presto il ripristino della viabilità” aggiunge il sindaco.

Per gli interventi ordinati dal primo cittadino i fondi verranno intanto reperiti dal bilancio comunale in attesa del rimborso richiesto al dipartimento regionale di protezione civile.

L’atto del sindaco è stato inoltrato al Prefetto e al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna.