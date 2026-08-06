Agira, domenica in scena “Troia Brucia Ancora”

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Domenica, alle 21:00, il Piazzale dell’Abbazia di Agira ospiterà la seconda rappresentazione di “Troia Brucia Ancora”, lo spettacolo che ha già conquistato il pubblico di Catenanuova lo scorso luglio. L’appuntamento fa parte del cartellone dell’Estate Agirina, la rassegna di eventi che sta accompagnando l’estate del paese, ed è a ingresso gratuito.

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Al debutto oltre settecento spettatori erano stati catturati in una serata inaspettata ed emozionante, un riscontro che aveva dato l’input al Comune di Agira per acquistare lo spettacolo e offrirlo nel proprio cartellone per gli eventi estivi.

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La storia scritta e diretta da Alessandro Zampino, che è anche attore e voce narrante, parte da un’idea semplice ma efficace. Come si può raccontare l’Iliade a un ragazzino abituato a video di trenta secondi? Certamente non attraverso l’elenco delle battaglie e i versi in prosa, ma piuttosto parlando di sentimenti: amicizia, amore, gelosia, dolore, tutto ciò che ancora oggi, come tremila anni fa, rende viva e attuale la storia della guerra di Troia.

Sul palco la compagnia “Noi Voi e il Teatro” di Catenanuova, a impreziosire la serata il corpo di ballo della Scuola di Danza Tersicore di Manuela Siscaro e alcuni ospiti speciali: il pianista Nino Leocata, il soprano Anemari Valenti, il performer Salvatore Guagliardo e il cantante Andrea Lo Cicero.

Si comincia con una telefonata: dall’altro capo c’è Omero, spazientito, che dopo tremila anni pretende di essere raccontato di nuovo. Da lì parte una rilettura che scavalca l’elenco delle battaglie e va dritta a quello che rende sempre moderna questa storia: l’amicizia tra Achille e Patroclo, la gelosia, l’orgoglio che acceca, il dolore delle donne che restano quando le mura crollano.

“Chi si aspetta una lezione di epica farà bene a ricredersi – spiega Zampino – non serve conoscere l’Iliade per venire a vederci, serve solo la voglia di stare due ore dentro una storia che parla di guerra ma finisce parlando di speranza. Ad Agira, con l’Abbazia alle spalle, sarà una cosa diversa da qualsiasi replica, invito tutti a venire e a portate i ragazzi”.

L’evento gode del patrocinio della città di Agira, con il sindaco Francesco Marchese e l’assessore Danilo Alleruzzo tra i sostenitori della rassegna estiva.

Appuntamento dunque per domenica sera quando Troia tornerà a bruciare sotto le mura dell’abbazia di Agira.

Fabio Marino