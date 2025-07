Agira diventa museo a cielo aperto: le sculture di Mario Termini animano il borgo

PUBBLICITÀ

L’arte contemporanea trova casa tra le antiche pietre di Agira, borgo siciliano inserito nel 2023 nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”. Lo scorso 24 maggio, presso l’albergo diffuso “Case al Borgo”, è stato inaugurato “La Forma dell’Anima”, percorso scultoreo permanente dell’artista ennese Mario Termini che offre un nuovo ed interessante esperimento culturale per l’entroterra isolano.

Esposte tra gli spazi comuni dell’albergo diffuso si trovano 22 opere che raccontano la vita dell’artista, il percorso può essere visitato gratuitamente tutti i giorni offrendo l’opportunità di visionare sia le sculture che le interessanti strutture architettoniche del centro storico.

“Sono contento dell’interesse che è stato manifestato per il mio lavoro – dichiara lo scultore ennese – rispondo sempre con piacere agli inviti per fare da guida durante il percorso e poter raccontare le mie opere”.

“La forma dell’anima” è già diventata meta abituale per gruppi di turisti che visitano il delizioso paesino. Un’operazione culturale ambiziosa che trasforma il borgo in un museo diffuso, dove l’arte dialoga con la storia millenaria del luogo per offrire ai visitatori testimonianze e racconti.

Le sculture di Termini trovano posto nei diciassette alloggi del resort, ciascuno intitolato a illustri siciliani, creando un dialogo continuo tra arte contemporanea e identità territoriale.

“Io parlo con loro e loro parlano con me – spiega l’artista riferendosi alle sue opere in argilla e bronzo – mi raccontano le loro storie e io le tiro fuori”.

Un approccio che richiama la maieutica socratica, dove l’artista non impone ma svela ciò che già esiste nella materia.

Il percorso si snoda tra i vicoli del quartiere Santa Maria, un tempo dimora dei “puvuriddi” – i poveri del borgo – oggi trasformato in un laboratorio di rigenerazione urbana. Qui, dove il campanile svetta tra le antiche abitazioni, si respira quell’atmosfera di “restanza” che rappresenta il fil rouge dell’intera operazione: il diritto di rimanere, di non abbandonare la propria terra, ma di rilanciarla con orgoglio.

L’iniziativa rappresenta un cambio di paradigma per l’entroterra siciliano. Non più terra di emigrazione ma laboratorio di innovazione culturale, dove la parlata locale si fa lingua universale e la tradizione diventa chiave per il futuro.

Come ha sottolineato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, originario e residente ad Agira, “l’arte può fabbricare ponti”, trasformando luoghi apparentemente marginali in centri di attrazione internazionale.

Il percorso “La Forma dell’Anima” si configura così come un manifesto programmatico: dimostrare che l’eccellenza artistica, unita alla valorizzazione del patrimonio territoriale, può generare sviluppo sostenibile e attrarre visitatori da tutto il mondo. Un esperimento di rigenerazione culturale che guarda oltre i confini locali, puntando a diventare modello per altre realtà dell’entroterra mediterraneo. Un connubio magico tra bellezza dei luoghi e arte contemporanea che dalle pietre antiche del borgo lancia forte il grido di una Sicilia che non si accontenta più di esistere, ma sceglie di primeggiare.

La magnifica esperienza non resterà un evento isolato ma inserendosi nel progetto “Borghi Scultura Esperienze. I distretti di identità: entroterra, il futuro è qui?”, promosso da “Case al Borgo” e “Seeasily” con il patrocinio di DMO, ENTROTERRE, e le istituzioni locali, nel futuro si amplierà con altre collaborazioni.

Il prossimo evento per lo scultore Termini è fissato dal 12 al 25 agosto a Castelbuono, dove l’esperienza si ripeterà con una mostra che vedrà la compartecipazione del pittore ennese Aldo Petralia. Saranno esposte, sempre gratuitamente, 30 opere pittoriche e 30 sculture, confermando la vocazione itinerante di un progetto destinato a ridisegnare l’offerta culturale dell’entroterra siciliano.

Fabio Marino