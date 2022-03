Agira: dibattito sulla gestione dell’acqua e la valorizzazione dell’invaso Sciaguana

Arriva anche da Agira una vera e propria offensiva per l’acqua bene pubblico. Ed è il sindaco Maria Greco, che nell’ambito della sua ormai nota battaglia per la rescissione del contratto con AcquaEnna, il ritorno del servizio idrico al Comune e l’annullamento delle partite pregresse dalla bolletta, ha voluto organizzare per domani, venerdì 4 marzo, all’interno dell’aula consiliare “Peppino Impastato”, un incontro dibattito dal tema “Percorsi di valorizzazione e tutela della risorsa idrica e prospettive di corretta gestione del bene pubblico” per la giornata mondiale dell’acqua, la Water World Day, che si celebrerà il 22 marzo e che ha come tema quest’anno il legame tra acqua e cambiamenti climatici.

All’iniziativa, che si concentrerà anche sulla delicata tematica concernente il disastro ambientale verificatosi l’anno scorso nell’invaso Sciaguana, prenderanno parte diverse autorità del territorio.

Dopo il saluto del Sindaco di Agira, Maria Greco, il programma prevede, alle ore 16,30, l’apertura della prima sessione dei lavori proprio sul tema “Ripristino ecologico e funzionale dell’invaso Sciaguana” moderata dal giornalista Josè Trovato. Ad intervenire saranno il coordinatore del comitato tutela e valorizzazione Acque Interne Siciliane Antonino Algozino, che si soffermerà sui servizi ecosistemici a supporto della quantificazione del danno ambientale nell’invaso Sciaguana per l’attuazione di successive azioni di mitigazione, compensazione e riqualificazione in situ ed ex situ; il coordinatore della segreteria tecnico scientifica del Contratto di Fiume e di Costa Dittaino-Gornalunga Biagio Pecorino, in merito alla funzione regolatoria e di tutela della risorsa idrica proprio ad opera del Contratto di fiume, a cui hanno già aderito 10 Comuni dell’entroterra siciliano. Il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale Francesco Nicodemo relazionerà sulle necessità e potenzialità del comprensorio irriguo a valle dell’invaso Sciaguana. L’assessore alla transizione ecologica del Comune di Agira, Francesca Millauro, porrà l’accento sulla proposta di estensione dei limiti territoriali della R.N.O. Vallone Piano della Corte al bacino imbrifero fluviale e lacuale dell’invaso Sciaguana con istituzione di un’oasi di rifugio e protezione della fauna omeoterma.

A seguire la seconda sessione, dedicata invece alla liberalizzazione dell’acqua pubblica dal titolo “Verso un modello di gestione comunale sostenibile ed integrato”. A moderare sarà Antonino Basile, presidente del Rotary Club Nicosia di Sicilia. Si susseguiranno gli interventi di Caterina Turano, presidente del comitato “Insieme per il bene comune” che sottolineerà l’importanza della rete tra cittadini come punto di forza nelle politiche attive del territorio, Pippo Bruno, presidente Assoconsumatori Enna, sulle azioni a tutela dei consumatori contro la non corretta determinazione delle tariffe idriche; poi l’intervento di Alfio Adornetto, presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari, in merito alle ricadute economiche familiari del caro bollette idriche e dei servizi di pubblica utilità, e di Angelina De Luca, sindaco del Comune di Altofonte, sulle esperienze gestionali successive all’uscita dall’ATI Idrico Palermo.

Il sindaco di Agira, Maria Greco, aprirà invece una parentesi sullo stato dell’arte del percorso di liberalizzazione dell’acqua per la gestione autonoma in provincia di Enna, prima delle conclusioni che verranno affidate a Daniela Baglieri, assessore regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità. Prevista la partecipazione di Asp, Legambiente e Libero Consorzio Comunale di Enna.

Alle ore 18,30, ci si sposterà invece a Palazzo Giunta per l’inaugurazione della sede del comitato tutela e valorizzazione acque interne siciliane.

L’iniziativa verrà trasmessa in diretta facebook sulle pagine Città di Agira News, Maria Greco Page ed Azzurra Tv.