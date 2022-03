Agira: Di Fazio visita le aule prefabbricate consegnate al liceo linguistico

Verificare i lavori già realizzati e continuare il confronto con i presidi e con la popolazione scolastica tutta per programmare ulteriori interventi e migliorare così gli standard qualitativi delle scuola provinciali. Con questa finalità il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio ha già avviato una serie di incontri, calendarizzati in agenda, che ha visto come prima tappa il Liceo Linguistico “Abramo Lincoln” di Enna e di Agira.

L’ultima in ordine di tempo ha riguardato la vista ad Agira alla struttura prefabbricata realizzata dal Libero Consorzio, quale soluzione tampone per sopperire alla richiesta di spazi, al momento insufficienti nella sede storica del centro del paese.

In occasione della visita del commissario, avvenuta nei giorni scorsi, accompagnato dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso e dai tecnici del servizio di edilizia scolastica, è stata ufficialmente inaugurata e consegnata la sede provvisoria, già utilizzata dalla scuola. Si tratta di una struttura che rispecchia tutte le caratteristiche a norma e che contiene 4 aule più i servizi.

Il commissario, che ha visitato le aule apprezzandone la qualità, ha voluto ribadire che questa è una soluzione tampone e provvisoria e che l’ente e già a lavoro per una soluzione definitiva, confacente alle esigenze dell’istituto. Un istituto in crescita che oggi conta 200 alunni con una offerta formativa al passo con i tempi e un ampio ventaglio di conoscenze linguistiche. Gli studenti, infatti, hanno la possibilità di apprendere 4 lingue, l’inglese, il francese, lo spagnolo e il cinese.

Ad accogliere il commissario, il preside Angelo Di Dio e gli studenti che hanno organizzato un momento di accoglienza e di intrattenimento dando prova della loro maturità e della loro competenza.

“E’ stato un vero piacere – ha dichiarato – incontrare questi giovani studenti fortemente motivati che hanno dimostrato di avere cura e amore per la loro scuola, accogliendo con entusiasmo questa soluzione che hanno da subito apprezzato”.

Le aule sono spaziose, luminose e accessibili anche ai portatori di handicap.

Fiducioso anche il preside, che nel ribadire la provvisorietà della soluzione, ha assicurato gli studenti del lavoro avviato in sinergia con il Libero Consorzio per la ricerca di spazi idonei necessari al rilancio dell’istituto che serve ad un vasto bacino di utenza dell’hinterland.

“Il mio mandato commissariale ha una precipua priorità – ha detto Di Fazio – quella di dare agli studenti scuole e servizi adeguati e all’avanguardia per garantire il loro diritto allo studio nella massima sicurezza”.