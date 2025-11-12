Agira, contrasto alla violenza di genere: nasce la Rete Antiviolenza Amorù 2.0

PUBBLICITÀ

La “Rete territoriale antiviolenza Amorù 2.0 ” approda ufficialmente nei territori SNAI della provincia di Enna. L’Ente Capofila LIFE and LIFE ETS presenterà il progetto durante un incontro pubblico che si terrà giovedì alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Agira.

L’iniziativa, che esporta un modello virtuoso già attivo nella provincia di Palermo, è stata resa possibile grazie al progetto NORA (Network of Organization for Rights and Autonomy against gender-based violence), finanziato dall’Unione Europea e cofinanziato da ActionAid International Italia ETS e Fondazione Realizza il Cambiamento. Il progetto mira a promuovere la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, con particolare attenzione alle aree interne, identificando il Comune di Agira come partner e capofila del Distretto Sanitario 21.

Durante l’incontro verranno presentate le azioni principali volte a sostenere e sviluppare una rete di attori territoriali, pubblici e privati, capaci di offrire una presa in carico globale della donna vittima di violenza e dei minori che assistono alla violenza. Le attività chiave del progetto includono: apertura di uno sportello antiviolenza nel Comune di Agira, capofila del distretto sanitario 21; attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado del Distretto Sanitario 21, attraverso workshop e laboratori per incidere sulla cultura territoriale; formalizzazione della rete territoriale antiviolenza e sigla di protocolli d’intesa operativi con i Comuni del Distretto 21 e con Enti privati e pubblici; formazione specifica per gli operatori di sportello e per i membri della rete.

L’obiettivo è intervenire sia sul sostegno alle donne sia sulla prevenzione primaria e il contrasto agli stereotipi di genere.

All’incontro di presentazione sono invitati a partecipare la cittadinanza, le istituzioni, gli operatori del settore e gli organi di stampa.