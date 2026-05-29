Agira, concluso percorso formativo sulla violenza di genere

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Si è concluso con ampia partecipazione e grande interesse il percorso di formazione specialistica promosso dall’Organizzazione Umanitaria Internazionale LIFE and LIFE ETS nell’ambito del progetto “Rete Territoriale Antiviolenza 2.0”, rivolto agli operatori del Distretto Socio Sanitario n°21.

L’iniziativa, dal titolo “Violenza di genere: lettura multidisciplinare e strumenti operativi per operatori della rete”, si è svolta nelle giornate del 28 e 29 maggio presso l’Ufficio del DSS n°21 di Agira, coinvolgendo operatori sociali, professionisti e rappresentanti dei servizi territoriali impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

Il percorso formativo ha rappresentato un importante momento di approfondimento e confronto interdisciplinare, grazie al contributo di esperti del settore che hanno affrontato il fenomeno della violenza di genere sotto il profilo sociale, psicologico, normativo e criminologico.

Durante gli incontri sono intervenuti la Dott.ssa Giuseppina Tesauro, Sociologa e Giornalista, la Dott.ssa Giordana Perrica, Psicologa, l’Avv. Carmelo Carrara, ex Magistrato e Legale, il Dott. Andrea Giostra, Psicologo e Criminologo, Dott.ssa Valentina Cicirello operatrice esperta di prima accoglienza, offrendo strumenti concreti e competenze operative utili al rafforzamento della rete territoriale antiviolenza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Rete Territoriale Antiviolenza 2.0”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Agira e i servizi territoriali con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione, della tutela delle vittime e del lavoro integrato tra istituzioni e operatori del territorio.

“Queste giornate formative hanno confermato quanto sia fondamentale investire nella preparazione degli operatori e nella costruzione di una rete territoriale realmente integrata e competente – dichiara l’Avv. Pierluca Orifici, coordinatore del progetto –. La violenza di genere richiede un approccio multidisciplinare capace di unire prevenzione, ascolto, protezione e intervento concreto. Rafforzare le competenze della rete significa garantire risposte più efficaci e tempestive alle vittime e contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla tutela della persona”.