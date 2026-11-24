Agira celebra Diodoro Siculo: due giornate tra storia, archeologia e cultura

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Si sono concluse domenica le due giornate dedicate a Diodoro Siculo, ideate e organizzate dalla Fondazione Franzone ad Agira, città natale dello storico, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l’UNESCO e con il Club per l’UNESCO di Enna. Il bilancio è molto positivo.

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Sabato 21 novembre, nella Chiesa del SS. Salvatore, il convegno si è articolato in due sessioni, dedicate all’antico Egitto e alle Amazzoni e agli Atlantidi. A fare la differenza è stata la formula scelta: il moderatore, Pietro Colletta, Presidente del Collegio dei Saggi della Fondazione Franzone, ha posto alcune domande e gli esperti hanno risposto ciascuno per la propria competenza, come in un talk show. Il dibattito è stato per questo leggero ma non banale. Una batteria di oltre 250 slide ha puntellato gli interventi, rendendo ancora più chiaro il percorso di indagine sviluppato dagli esperti, per i tantissimi presenti in sala e per gli oltre 250 collegati alla diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione.

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Sono intervenuti Paolo Barresi (archeologo), Claudio Gambino (geografo), Orazio La Delfa (archeologo), Filippo Mauceri (autore e regista), Marco Neri (vulcanologo), Emilia Neri (psicologa e psicoterapeuta), Patrizia Piacentini (egittologa) ed Elena Santagati (storica).

La seconda giornata è stata dedicata ai luoghi di Agira legati alla memoria di Diodoro, con la visita a Palazzo Manmano.

La Fondazione Franzone ringrazia in modo particolare il Comune di Agira, che ha patrocinato l’evento nella città natale di Diodoro, e la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l’UNESCO, che ha collaborato alla sua realizzazione. Un grazie va anche ai relatori, agli ospiti, a tutti i presenti e a chi ha seguito la diretta. I materiali del convegno saranno pubblicati prossimamente.

La Fondazione Franzone è un’organizzazione senza fini di lucro impegnata nella promozione della cultura italiana e nel dialogo tra filosofia, letteratura, scienza e arte.