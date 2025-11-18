Agira, boom di visitatori per la Sagra della Cassatella: un successo che celebra tradizioni e territorio

PUBBLICITÀ

Grande successo e affluenza di pubblico per la tredicesima edizione della Sagra della Cassatella di Agira, che dal 14 al 16 novembre ha animato la villa comunale di uno dei borghi più belli d’Italia, richiamando visitatori da tutta la regione.

PUBBLICITÀ

L’evento, ormai appuntamento fisso per gli amanti della tradizione gastronomica siciliana, ha trasformato il centro storico del paese in un vivace mercato ricco di tradizione e sapori, con numerosi stand che hanno offerto prodotti artigianali, eccellenze agroalimentari locali e specialità tipiche, mentre un’ampia area dedicata allo street food ha permesso ai visitatori di gustare le prelibatezze della cucina siciliana.

PUBBLICITÀ

La serata inaugurale ha visto un momento spettacolare quando il Comune ha offerto alla cittadinanza una torta monumentale a forma di cassatella dal peso eccezionale di circa 160 chilogrammi, simbolo della generosità e dell’accoglienza che caratterizzano questa manifestazione.

I visitatori che hanno raggiunto il borgo durante le tre giornate di festa sono stati moltissimi, solo domenica mattina sono arrivati più di 60 autobus pieni di turisti provenienti da tutta la Sicilia, gruppi di motociclisti che hanno approfittato dell’occasione per fare un giro tra le colline ennesi, camperisti che hanno stazionano in paese per qualche giorno e naturalmente tantissimi cittadini da tutti i comuni della provincia.

I turisti hanno trovato un paese pulito, ben organizzato e accogliente, animato da una comunità vitale. Il sindaco Maria Gaetana Greco ci ha raccontato che “questo risultato è stato ottenuto grazie ad anni di lavoro e di organizzazione, ma soprattutto è il frutto della risposta corale dell’intera comunità agirina che può contare sulla collaborazione attiva delle associazioni, degli organi istituzionali, dei produttori locali ma soprattutto dei cittadini, che offrono orgogliosi ai visitatori le loro bellezze e le loro tradizioni, alimentando un impulso vitale per tutto il territorio”.

Protagonista indiscussa della sagra è stata naturalmente la cassatella tradizionale, il dolce simbolo di Agira, che conquista al primo assaggio, caratterizzato da un involucro di pasta frolla friabile, spolverato di zucchero a velo, che racchiude un ripieno goloso e profumato a base di cacao, mandorle tritate, farina di ceci, zucchero e scorza di limone. Gli stand artigianali allestiti nel cuore della villa hanno permesso ai visitatori di ammirare la preparazione dal vivo di questo dolce antico.

Presenti alla sagra anche gli ‘nfasciateddi, altro tesoro della tradizione dolciaria agirina, costituito da un intreccio di pasta frolla che avvolge un impasto di mandorle tostate, miele e cannella.

Il programma della sagra non si è limitato solo alla gastronomia, ma le tre giornate sono state arricchite da spettacoli musicali, cabaret, danze tradizionali e cortei storici, che hanno intrattenuto migliaia di persone fino a tarda sera in un’atmosfera di festa coinvolgente.

Ogni anno la sagra è anche l’occasione perfetta per scoprire le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Agira, il cui centro storico, arroccato a 700 metri di altitudine, custodisce gioielli come la maestosa basilica, le rovine del castello e la suggestiva chiesa del SS. Salvatore; tutti raggiungibili attraverso una passeggiata tra i vicoli che regala squarci di paesaggio incantevoli.

L’affluenza straordinaria, registrata quest’anno, conferma la Sagra della Cassatella come uno degli eventi più amati del calendario siciliano, capace di coniugare tradizione, qualità e autentica ospitalità, valorizzando il patrimonio enogastronomico locale e contribuendo a mantenere vive le radici culturali di questa splendida terra.

Fabio Marino