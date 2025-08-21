Agira: annullato il live dei The Kolors per motivi di salute del cantante, confermata la “Notte della Musica”

26 minuti ago
The Kolors
Il concerto dei The Kolors, previsto ad Agira per questa sera, giovedì 21 agosto, è stato annullato per motivi di salute del cantante.

“La Notte della Musica”, ha comunicato il sindaco Maria Greco, si terrà comunque regolarmente con gli altri artisti in programma, a partire dalle ore 21, con Cardillo DJ, Samarsax e Liberto.

Il cantante Stash, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, si è detto profondamente dispiaciuto e ha espresso la speranza di poter recuperare l’evento in una nuova data.

