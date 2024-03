Aggressione a studentessa: precisazione sull’articolo di ieri

PUBBLICITÀ

A precisazione di quanto pubblicato nell’articolo uscito ieri – 2 marzo – sul grave episodio di aggressione ai danni di una studentessa, avvenuto nei pressi di un istituto scolastico ennese evidenziamo che il corso di formazione su bullismo e cyberbullismo tenuto dal Professore dell’Università Kore, Nicola Malizia ha avuto inizio il primo marzo e quindi in data successiva ai fatti di cronaca denunciati e avvenuti circa una settimana prima.

Confidiamo che questo corso, sia l’occasione per fare riflettere i ragazzi in generale e gli interessati in particolare sul tema della violenza. La data di inizio corso comunque non cambia l’accaduto ma denota la sensibilità del capo d’istituto, che consente agli studenti ma anche al corpo docente di aggiornarsi e formarsi su queste tematiche.

Angela Montalto