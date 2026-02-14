Aggrediscono un passante: tre giovani colpiti da Daspo Willy

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Enna ha dato esecuzione a tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi pubblici o ai locali di pubblico intrattenimento (c.d. daspo Willy), emessi dal Questore della provincia nei confronti di tre soggetti resisi responsabili di un’aggressione.

In particolare, dopo aver trascorso la serata presso un locale del centro abitato della provincia, tre soggetti hanno aggredito senza alcun motivo un passante affetto da un lieve deficit psichico, percuotendolo ripetutamente, fintantoché i gestori di un locale sito nelle vicinanze sono intervenuti liberando l’uomo dai suoi aggressori.

Di seguito all’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma, gli aggressori sono stati individuati ed identificati. Due di loro erano minorenni.

La misura disposta dal Questore di Enna, c.d. “Daspo Willy”, prende il nome dal giovane ventunenne ucciso a Colleferro (RM) nella notte del 6 settembre 2020, disciplinato dall’art. 13 bis del D.L. n. 14/2017. Si tratta una misura di prevenzione che impedisce agli autori di condotte violente di poter accedere e stazionare nelle adiacenze dei locali pubblici, siti nel luogo in cui è avvenuto il fatto o, nelle ipotesi più gravi, in quelli presenti su tutto il territorio provinciale. La funzione del provvedimento è intervenire in modo tempestivo per arginare i fenomeni di “mala movida” e per tutelare e rendere più sicuri i luoghi di aggregazione e ritrovo delle nostre città.

L’adozione di queste misure testimonia l’impegno della Polizia di Stato nel contrastare ogni forma di violenza, riaffermando il principio di legalità e tutela della sicurezza dei cittadini.