Aggiornamento Covid a Troina e Leonforte

Il numero dei positivi Covid a Troina è salito a 46. A renderlo noto il sindaco Fabio Venezia. Si registrano, inoltre, ulteriori 17 casi sospetti da confermare con il tampone molecolare.

“Dai tracciamenti dei contagi – ha comunicato il primo cittadino – si evince che una parte significativa dei soggetti positivi ha contratto il virus fuori dal contesto troinese”.

Domani Venezia emanerà un’apposita ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei giorni di giovedì, venerdì e sabato per una sanificazione straordinaria dei plessi scolastici; la sospensione del mercato settimanale e del mercato contadino a partire da sabato 14 novembre fino a data da destinarsi; il divieto di assembramento in prossimità dei locali da asporto mantenendo il distanziamento durante la prenotazione e il ritiro dei prodotti da consumare; il divieto dei cortei funebri a piedi, e durante i funerali, della tradizionale stretta di mano legata alle espressioni delle condoglianze sia durante la camera ardente presso l’abitazione del defunto che in chiesa.

“Se la situazione dovesse peggiorare – prosegue Fabio Venezia – siamo pronti a emanare ulteriori provvedimenti di restrizione”.

A Leonforte il numero dei soggetti positivi è di 75 unità. Secondo l’aggiornamento del Centro Operativo Comunale comunicato dal sindaco Carmelo Barbera i contagi, dalle verifiche effettuate, avvengono principalmente all’interno dei singoli nuclei familiari.