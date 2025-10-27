AGCI Sanità Sicilia: “Verso una vera integrazione socio-sanitaria per i cittadini più fragili”

PUBBLICITÀ

A venticinque anni dal varo della Legge 328/2000, il CNEL ha presentato al Parlamento una proposta di riforma che mira a superare le storture burocratiche e a rendere più efficace il sistema di welfare integrato, garantendo risposte concrete ai cittadini più fragili.

Sulla proposta interviene Giuseppe Germanà, Delegato Regionale AGCI Sanità Sicilia, che sottolinea come “questa riforma rappresenti un passo avanti fondamentale per rafforzare i servizi ai cittadini e per rendere finalmente effettiva l’integrazione socio-sanitaria”.

Germanà spiega che il disegno di legge “si articola in sei punti cardine”, che rappresentano le basi di un nuovo modello di welfare: lo sviluppo e l’integrazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LeP), con l’introduzione di nuovi indicatori economici validi per tutto il territorio nazionale e l’istituzione degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) che sostituiranno i vecchi distretti socio-sanitari; il rafforzamento della governance tra Aziende Sanitarie Provinciali ed Enti Locali, per una gestione realmente condivisa delle politiche sociali e sanitarie; la partecipazione attiva dei corpi intermedi, riconoscendo il ruolo fondamentale del Terzo Settore e delle cooperative sociali nella co-progettazione e co-programmazione dei servizi; la riforma delle figure professionali e dei caregiver, con una maggiore valorizzazione delle competenze e una formazione adeguata ai nuovi bisogni emergenti; il potenziamento delle risorse umane nei servizi di prossimità e il riconoscimento del lavoro di cura svolto quotidianamente da operatori e caregiver familiari; trasparenza e monitoraggio, per garantire efficienza, equità e responsabilità nell’erogazione delle prestazioni.

“Ci auguriamo – conclude Germanà – che il Parlamento e la Conferenza Stato-Regioni possano approvarla rapidamente, restituendo al Paese un welfare più vicino alle persone e ai territori.”