Certo è strano. Che un protagonista del Settecento siciliano venga citato poco, celebrato per niente. Il ponte sul fiume san Leonardo sulla strada consolare Valeria (nella foto tratta dal sito madonielive.com) e la carta geografica di riferimento dell’epoca sono opere sue. Di Agatino Daidone da Calascibetta (1672-1724) straordinario uomo di ingegno eclettico.

Matematico, disegnatore, architetto. Anzi, regio architetto. Il ponte sul fiume costruito nel 1721 dopo crolli di realizzazioni precedenti è ancora lì, intatto, vicino a Termini Imerese. Imponente, a tutto sesto. Di grande impatto visivo, non per niente una rivista inglese ai primi del Novecento lo considerò tra i dieci ponti più belli del mondo. E già questo incuriosisce, tanto più oggi che il sentire parlare di ponte fa scattare in noi siciliani una certa curiosità sulla realizzazione. Fa disquisire di campate e piloni.

La carta geografica della Sicilia, conservata nelle biblioteche riunite “Civica e Ursino Recupero” di Catania, si modellava ai dominatori dell’epoca. La prima edizione, che è del 1713, presentava l’isola ai Savoia, poi, le altre edizioni, postume, ai Borboni. Venivano tracciate le vie di comunicazioni principali, i tre valli, al maschile, come, con un certo sussiego elitario, vengono dette da qualcuno le divisioni arabe dell’isola. Considerando centri antichi e di nuova edificazione un gran lavoro.

Per far di conto, per rimanere nel nostro territorio, Leonforte è del 1619, Catenanuova sarebbe stata fondata nel 1736, Villarosa nel 1763. Centri importanti e minori collegati dalle fascinose e oggi in parte immaginarie regie trazzere che tessevano l’isola. Percorsi delle transumanze.

Sarebbe bello rendere omaggio ad Agatino Daidone intitolandogli la cartografia delle vie di percorrenza del turismo lento dell’entroterra.

Mario Rizzo