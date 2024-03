Enna: affidamento gestione rifiuti, i gruppi consiliari a sostegno dell’amministrazione occupano Sala Euno

PUBBLICITÀ

È iniziata oggi alle ore 17, presso la Casa Comunale, l’occupazione dell’aula consiliare. In data odierna la conferenza capigruppo ha fissato la data del Consiglio Comunale avente ad oggetto la delibera di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, che si terrà venerdì 22 marzo.

“Fino a quella data, ma anche oltre se dovesse essere necessario, l’aula rimarrà occupata – comunicano i gruppi consiliari a sostegno dell’amministrazione -. È inaccettabile, infatti, che le forze di opposizione continuino ad utilizzare argomenti che nulla hanno a che fare con l’affidamento del servizio e che invece rischiano di produrre irreversibili danni alla città, alla società EcoEnnaServizi e ai lavoratori, perpetuando una forma di ostruzionismo irresponsabile, in una fase in cui invece servirebbero serietà e responsabilità. Peraltro, ci teniamo a ribadire che relativamente ai dubbi sollevati dall’opposizione in merito al tema delle modifiche statutarie, il Sindaco ha fatto un ulteriore passo in avanti chiedendo all’autorità nazionale anticorruzione un pronunciamento circa la loro legittimità”.

“In ogni caso – concludono i gruppi consiliari a sostegno dell’amministrazione – ci auguriamo che questa nostra azione possa riportare i consiglieri di opposizione ad abbandonare, almeno su questo tema, il terreno della campagna elettorale e votare tutti insieme l’affidamento del servizio ad EcoEnnaServizi per altri quindici anni già venerdì”.