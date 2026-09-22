Aeroporto nell’Ennese, si riapre il confronto sul progetto tra Catenanuova e Centuripe

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La realizzazione di un aeroporto nel territorio ennese è fantapolitica oppure può veramente rivelarsi la soluzione per lo sviluppo non solo del territorio ennese, ma dell’intera Isola? Con questo incipit il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha invitato i sindaci, riuniti questa mattina in assemblea, ad aprire un dibattito, sollecitato dall’ennesimo blocco dei voli da e per l’aeroporto di Fontanarossa a causa dell’attività eruttiva dell’Etna.

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È stato un momento di confronto che ha permesso di avviare un ragionamento serio e concreto, partendo da tre elementi fondamentali: la criticità dell’aeroporto di Fontanarossa, costruito all’interno della città e quindi senza alcuna possibilità di espandersi, oltre che sotto l’Etna; la centralità geografica dell’area interna della Sicilia, oggi al centro di un rilancio infrastrutturale; e la presenza di un progetto accademico di fattibilità ideato dall’Università Kore, che individua nell’area tra Catenanuova e Centuripe uno scalo aeroportuale internazionale nel centro del Mediterraneo.

Il progetto, che aveva trovato allora degli investitori cinesi e che non decollò, probabilmente anche per interessi di politica internazionale, è rimasto nel cassetto dal 2000. A firma del professore Tesoriere, già preside della Facoltà di Ingegneria, oggi non solo è stato rispolverato, ma è tornato a essere un punto fermo da cui ripartire.

Il progetto, come ha sottolineato il presidente Capizzi, era stato già inserito nella pianificazione territoriale provinciale, rispondendo ai requisiti di sostenibilità ambientale ed economica. Un hub collegato con Catania, dotato non solo di una pista internazionale ma anche di un hangar per l’attività di manutenzione dei velivoli, sarebbe l’unico in Italia; strutture di questo tipo, secondo quanto riferito nel corso dell’assemblea, sarebbero infatti presenti solo a Parigi e Berlino.

Caratteristiche confermate dallo stesso relatore del Piano di pianificazione territoriale, l’architetto Antonio Liga, presente all’assemblea, che ha aggiunto come il progetto, esteso su un’area di 12 chilometri quadrati, disponga oggi di una forte interconnessione con la rete ferroviaria e presenti una propria sostenibilità economica e ambientale.

Unanime è stata la posizione dei sindaci, pur con qualche distinguo. Per il sindaco di Centuripe, La Spina, occorre pensare a un aeroporto di supporto e non alternativo a Fontanarossa, mentre per l’onorevole Stefania Marino, anche in veste di vicesindaco del capoluogo, bisogna progettare in grande e lavorare a un grande aeroporto dell’area del Mediterraneo, capace di sostenere un numero sempre crescente di viaggiatori, compiendo una scelta politica per dare servizi al territorio e alla Sicilia.

Il sindaco di Barrafranca, Monaco, ha ricordato che esiste la legge 4 del 2003, che individua l’area per la realizzazione dell’aeroporto, norma che non è stata abrogata e dalla quale, a suo avviso, si deve ripartire.

Per il sindaco di Piazza Armerina, Cammarata, l’Etna ha servito la cenere su un piatto d’argento e oggi esistono le condizioni per lavorare a questo progetto. “Fontanarossa ha le sue criticità. Lo stesso ministro Musumeci lo ha confermato che il problema non è il vulcano ma dove è stato costruito l’aeroporto”.

In qualità di esponente del Governo regionale, l’assessore all’Energia Francesco Colianni, che ha sposato pienamente il progetto della Kore, ha lanciato una sfida: “Un aeroporto internazionale che possa accogliere 40 milioni di passeggeri. La cenere è una grande opportunità, occorrono investimenti pubblici e privati. Serve una regia, penso ad un consorzio con dentro i sindaci e personalità di spessore che portino avanti il progetto”.

La proposta è stata accolta dall’assemblea, a partire dal presidente Capizzi, che ha anche ribadito la necessità di coinvolgere tutte le forze politiche nazionali e regionali e di avviare un’interlocuzione con la Città Metropolitana di Catania.

“Dal confronto di oggi – ha concluso Capizzi – mi sono convinto che l’idea è coinvolgente e non è poi fantapolitica”.