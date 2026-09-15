Aeroporto nell’Ennese, Capizzi convoca un tavolo di confronto il 22 settembre

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La ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna e le conseguenti criticità per i collegamenti aerei con Catania riportano al centro del dibattito l’ipotesi di uno scalo aeroportuale nel territorio ennese.

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Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha convocato un tavolo di confronto per discutere della possibilità di localizzare un aeroporto nell’Ennese e valutare eventuali soluzioni alternative o di supporto rispetto allo scalo di Catania.

La convocazione è stata inviata ai sindaci del territorio, alla deputazione regionale e nazionale, al presidente dell’Università Kore e all’assessore regionale all’Energia.

L’incontro è in programma il 22 settembre alle ore 11.30, nella sala riunioni del Libero Consorzio Comunale di Enna.