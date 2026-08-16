Aeroporto del Centro Sicilia, La Ganga critica il progetto e indica Sigonella

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Aldo La Ganga, della federazione provinciale Europa Verde-AVS Enna, interviene nel dibattito sulla realizzazione di un nuovo aeroporto del Centro Sicilia tra Agira, Catenanuova e Gerbini, mettendo in discussione il progetto e indicando come alternativa l’utilizzo dello scalo militare di Sigonella nelle fasi di emergenza legate all’Etna.

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«Adesso tutti vogliono l’aeroporto del Centro Sicilia, tra Agira, Catenanuova e Gerbini», afferma La Ganga, che richiama l’attenzione sui disagi provocati dalle limitazioni all’aeroporto di Catania Fontanarossa.

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«Decine e decine di migliaia di passeggeri sono stati pesantemente danneggiati – spiega La Ganga – ma soprattutto è stato generato un enorme danno economico al settore turistico siciliano nel periodo di maggiore domanda e offerta».

Per l’esponente di Europa Verde-AVS, prima di pensare a un nuovo aeroporto bisognerebbe valutare un’altra soluzione: «Nessuno che propone la soluzione più semplice e a costo zero: l’apertura al traffico civile dello scalo militare di Sigonella, a meno di 20 km a sud/sudovest da Catania, ma assai meno soggetto agli effetti delle nubi di cenere emesse durante le fasi eruttive dell’Etna».

La Ganga sottolinea che «il traffico aereo militare a Sigonella in questa settimana di “passione eruttiva” non ha subito limitazioni di sorta per l’attività vulcanica» e che «le operazioni di volo, atterraggio e decollo, si sono svolte dunque regolarmente».

Da qui la conclusione: «Aprire Sigonella al traffico civile in queste settimane d’emergenza sarebbe stato un atto di responsabilità doveroso da parte delle autorità di governo e militari».

La Ganga ribadisce infine la propria contrarietà alla realizzazione del nuovo aeroporto, definendolo un progetto «dai grandissimi costi economici, sociali ed ambientali, utile solo alla propaganda e alle clientele elettorali».