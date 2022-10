Adozione animali d’affezione: la replica all’Asp della collega Angela Montalto

Ringraziando il Direttore Domenico Lodico, per l’attenzione prestata all’articolo che racconta un caso emblematico (ma le testimonianze arrivate successivamente sono diverse) vorrei però precisare che le informazioni dell’Asp nei confronti dei cittadini sono risultate lacunose pertanto, interpretando un sentimento comune, ho adoperato il termine trappola. Così si sono sentiti. Per educare e responsabilizzare i cittadini sulla tematica dovrebbero essi stessi essere messi al corrente delle norme vigenti.

Certo la legge non ammette ignoranza ma possiamo essere tutti esperti di tutto? Stante infatti la stretta applicazione della legge, è lecito chiedersi a chi era indirizzato l’invito dell’Asp durante la “Giornata della Salute” per microchippare il cane, già consapevoli di dover poi irrogare una sanzione? Solo ai detentori di cuccioli di cani chippati? Ma questo il comune cittadino non lo sa e pensa di fare il proprio dovere facendo chippare il cane, almeno così funziona in altri comuni. Quindi vedendosi recapitare la multa, pensa di essere caduto in una trappola, questo era il senso dell’articolo.

Sarebbe importante che il dottore Lodico cogliesse l’occasione per fare chiarezza sulla complessiva applicazione della legge, prevenzione, censimenti, controllo dei cani padronali sul territorio e, da parte dell’Asp, lo svolgimento di un ruolo attivo e l’apertura di un dialogo proficuo con il Comune, come dispone espressamente la legge regionale vigente. Quindi non solo sanzioni per gli ignari cittadini, ma impegno reale da parte di tutte le istituzioni sul fenomeno del randagismo.

Fino ad oggi le soluzioni sono state fornite solo da singoli cittadini di buona volontà che si sono fatti carico dell’impegno e delle spese sanitarie che comportano l’adozione di un cane. L’alternativa sarebbe quella di fare transitare tutti i cani da un canile convenzionato che peraltro dista circa 70 km da Enna, con costi esorbitanti per la collettività (circa 450 mila euro l’anno)? Oppure quella di lasciarli perire per strada?

Pochi mesi fa una persona segnalò una cucciolata di sei cagnolini abbandonati nei pressi di Pergusa, non essendo presente al momento in città l’accalappiacani che si trova a Enna tre giorni su 7, gli fu detto di lasciarli per strada. È un comportamento eticamente corretto?

Approfittiamo dell’occasione per aprire un dibattito e dare dunque all’Asp l’opportunità di precisare quali sono le iniziative che intende portare avanti anche alla luce della nuova legge regionale n. 25 del 3 agosto 2022, che prevede importanti stanziamenti e considerato che viene espressamente previsto l’obbligo di dialogare con gli enti locali per affrontare il fenomeno del randagismo.

La legge regionale già citata, ma anche la normativa precedentemente vigente, prevede tra le attribuzioni dell’Asp la programmazione di interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo.

Cosa ha fatto l’Asp di Enna in questo senso? La legge prevede, inoltre, sempre da parte dell’Azienda Sanitaria, la valutazione della salute psicofisica e del benessere degli animali d’affezione. Quanti cani si vedono nel nostro territorio legati a catena senza neanche un riparo dal sole? Ma prevede anche l’esecuzione di controlli a campione sugli animali dati in affido o in adozione nell’ultimo anno. Quanti di questi controlli sono stati effettuati dall’Asp di Enna?

E per finire, in merito alle accuse di disinformazione, si sottolinea che tema difetto di informazione è attribuibile alle istituzioni preposte e non alla sottoscritta che sul campo fa il suo mestiere.

Angela Montalto

Qui di seguito i due articoli precedenti sull’argomento