Adiconsum Cisl Ag Cl En: Giuseppe Di Luca riconfermato presidente

Ieri si è svolto a Palermo il 2° Congresso Regionale dell’Associazione dei consumatori Adiconsum Cisl Sicilia.

Franco Carbone è stato riconfermato alla guida regionale. L’ennese Giuseppe Di Luca è stato rieletto per un secondo mandato come Presidente di Adiconsum Agrigento Caltanissetta Enna, nonché componente della segreteria regionale, mentre la collega Ilenia Capodici è stata nominata referente per la provincia di Agrigento.

Di Luca ha espresso soddisfazione per il secondo mandato, ottenuto all’unanimità dagli aventi diritto al voto, vedendo così riconosciuto il lavoro svolto a difesa dei consumatori nel territorio insieme alla collega Capodici.