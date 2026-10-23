Addio al prof. Francesco Tomasello, ex rettore dell’Università Kore

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Lutto nel mondo accademico e della sanità siciliana. Si è spento all’età di 80 anni il professor Francesco Tomasello, già rettore dell’Università degli Studi di Messina e successivamente dell’Università Kore di Enna.

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Figura di grande prestigio scientifico, Tomasello ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della Facoltà di Medicina dell’ateneo ennese.

«L’improvvisa scomparsa del Prof. Francesco Tomasello colpisce tutta la comunità dell’Università Kore di Enna che lo ha avuto come generoso, determinato e signorile Rettore nella delicata ed impegnativa fase di sviluppo della facoltà di Medicina, che egli ha seguito con il suo impareggiabile piglio e la sua straordinaria autorevolezza internazionale», si legge nella nota di cordoglio diffusa dall’ateneo ennese.